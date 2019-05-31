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Avrupa'ya çağrı yaptılar: Sınırları acilen açın

Suriye'ye yerle bir eden Esed rejiminden kurtulmak isteyen sivil halk tüm dünyaya çağrıda bulundu. Yapılan çağrıda, "Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz. Güvende yaşamak bizim de hakkımızdır. Ama ülkemiz Suriye'yi seviyoruz. 50 yıl sonra Suriye'de olan katliamlardan özür dilemenizi istemiyoruz" ifadelerine yer verildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:08
Avrupa'ya çağrı yaptılar: Sınırları acilen açın

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve müttefikleri Rusya ile İran'ın sivil yerleşimlere saldırılarından kaçarak İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, düzenledikleri gösteri ile Avrupa'yı protesto etti. Protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Esed rejimi ve destekçileri Rusya ile İran'ın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimleri hedef almasının ardından İdlib ilinin Türkiye sınırına sığınan siviller, cuma namazı sonrası protesto gösterisi düzenledi.

Türkiye sınırındaki Atma kamplar bölgesinde, "Sınırları Aşmak" adı altında bir araya gelen protestocular, "Ya katliamları durdurun ya da sınırlar açın", "Avrupa göçü engelliyor, ölüme müsaade ediyor", "Çocuklarımızın ölümünde Avrupa da ortaktır", "Sınırları açın" ifadelerinin bulunduğu Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizler taşıdı.

Bölge halkı ayrıca, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin ve bombalanan bölgelerin fotoğraflarını taşıyarak seslerini duyurmaya çalıştı.

"Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz"

Protestoya katılanlardan Hemşir Dulama Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün küçük bir alanda bombardıman altında kalıp sıkışmış Suriyeliler olarak protesto düzenliyoruz ve tüm dünyaya 'bu sınırları kırmak için o güce sahibiz' mesajını iletmek istiyoruz. Uluslararası toplumun ve özellikle Avrupa'nın sessizliği, İdlib'de yeni bir holokost yaşanmasına neden oluyor." dedi.

 

Ali, Avrupa'da her gün insanlık, adalet ve eşitlik gibi kavramlardan bahsedildiğini ancak öte yandan her gün onlarca sivilin İdlib'de hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Milyonlarca Suriyeli olarak Avrupa'ya gidebiliriz. Güvende yaşamak bizim de hakkımızdır. Ama ülkemiz Suriye'yi seviyoruz. 50 yıl sonra Suriye'de olan katliamlardan özür dilemenizi istemiyoruz." diye konuştu.

Avrupa'ya mesajları ulaşana kadar gösterilerine devam edeceklerini kaydeden Ali, "Gösterilerin hedefi hiçbir zaman Türkiye değil. Konumumuz nedeniyle protestoyu sınırın civarında yapmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ateşkes çabalarına destek" çağrısı

Ubeyde Dendüş ise uluslararası toplumdan İdlib'de akan "kan şelalesini" durdurmaları için harekete geçmelerini istedi.

Dendüş, "Yüzlerce kadın ve çocuk, bombardımandan kaçarak zeytin ağaçları altında kalıyor. Büyük bir insan dramıdır. Batı'yı, Türkiye'nin ateşkesi (İdlib ateşkesi) sağlamak için harcadığı çabaya destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Ahlam Raşit de saldırıların altında yaşamak zorunda kalan Suriyeliler olarak barışçıl gösteri düzenlediklerini söyleyerek, "Biz hiçbir zaman savaş taraftarı olmadık, terörist de değiliz." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:08
  1. Suriye

YORUM YAZ

  • Ali 67Ali 672 sa önce
    Avrupa sa sizi bekliyor. ...bir kac taneniz benzin doksun uzerinizi yakin....ancak oyle dikat cekersiniz.Avrupa kendine bakamiyor...trump amerima trump la avrupa yi eziyor vergilerle
  • MehmetMehmet4 sa önce
    Müslümanlar şu soruyu kendilerine samimi bir şekilde sormalı:Neden küffar dedikleri diyarlara ölümüne bu göç?Neden İslam Ülkelerinin yöneticileri Batı karşıtlığını fitlemek yerine kendi insanlarına sahip çıkmıyor bu iki yüzlülük değil mi?
  • AliAli5 sa önce
    Niye Katolik Avrupa ya gitmek isterler ? Müslüman Katar , Arabistan varken.
  • MuratMurat6 sa önce
    Müslümanım diye geçinirler savaştan kaçıp 4 maaş alır birde Türkiye'yi beğenmezler.Avrupaya kapak atıp maaşlarıyla Bangkokta tatil yaparlar.İyiymiş.Türk milletimi ne olacak? Reis bey in umurunda mı
  • Münir Münir 7 sa önce
    Huzur islamda. Ne işiniz var Avrupa'da, gidin Arabistan'a, Katar'a, İran'a...
  • Sucuklu YumurtaSucuklu Yumurta7 sa önce
    Hadi oradan, ne avrupasi? sizde zulme karsi direnin, savasin ! gelmeyin buralara.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat7 sa önce
    Herhangi bir küfür ülkesine gitmek dini şeref ve onur meselesi olan bir çok konuda onlara uymak yozlaşmak küfre bulaşmak domuz yemekten beterdir. Kuranda mağara arkadaşları niçin kafir kavimden kaçmıştır Onlar bizi elegeçirirlerse ya kendi dinlerine çevirirler yada öldürürler demişler ve küfrün içinde bu şekilde yaşamaktansa mağaraya sığınıp Allahtan yardım istemişlerdir. Küfür büyüktür. Türkiyede sığınılacak bir yer değildir.
  • FatihFatih7 sa önce
    Bu insanların yerlerinden eden menfaatperestler inş. Allah size bir dert verirde o dertten yakanizi kurtaramaz gidersiniz.
  • DumanlıDumanlı7 sa önce
    Müslüman aleminin dağınıklığına , şaşkınlıgına ve acizliğine bak gavurun memleketi güvenli görülüyor. Müslüman ülkeler müslümanlarin dertlerine derman olamıyor bu islam birliği teşkilatı ne yapar ne işe yarar
  • nostaljinostalji7 sa önce
    Biz aldıkta noldu? Suriyeliler, Türkmen gencin boğazını kestiİstanbul Çekmeköy’de Afganistan Türkmeni ve Suriyeliler arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Yapılan çalışma sonrası şüphelilerden Özbekistan vatandaşı Shokhjakhon Sirochev, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
  • nostaljinostalji8 sa önce
    Avrupa zeki insanların yönettiği bir ülke. Bu konudaTürkiyenin yaptığı siyasi hataları var ama onlar bunuyapmıyorlar.Kapılarını açmıyorlar.haklılar ben de olsam açmam .Salak mı onlar?

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