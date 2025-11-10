Avrupa'ya bombardıman uçakları gönderildi!
Pentagon, Avrupa'ya B-52H stratejik bombardıman uçakları gönderdi.
ABD Hava Kuvvetleri Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamaya göre bir grup B-52H Stratotanker stratejik bombardıman uçağı, Finlandiya, Litvanya, İsveç ve diğer ortaklarla çok taraflı tatbikatlar yapmak üzere İspanya'daki Moron hava üssüne ulaştı.
Uçaklar bir gün önce, Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalanmıştı.
B-52 Stratofortress, ilk uçuşunu 1952’de yaptı.
Uçak, 1955’te hizmete girerek, Soğuk Savaş yıllarında Sovyetler Birliği topraklarına nükleer bomba taşınabilmesi amacı ile geliştirilmiştir.