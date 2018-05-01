Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR yoğunluğu

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.

Sınır kapıları önünde yüzlerce TIR şoförü, işlemlerinin yapılası için bekliyor.

"TIR KUYRUKLARI İHRACATI ETKİLİYOR"

TIR şoförü Reyhan Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIR kuyruklarının ihracatı etkilediğini belirterek, "Uzun süredir sınır kapılarında TIR kuyrukları oluşuyor. Kuyruklar nedeniyle yola uykusuz çıkıyoruz. TIR şoförleri uzun süredir kuyruk çilesi çekiyor, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.

TIR şoförü Osman Erik de kuyruklarda bekleyen TIR şoförlerinin ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kuyruk nedeniyle uykusuz şekilde yola çıktıklarını anlatan Erik, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.