Avrupa'ya açılan sınır kapılarında TIR yoğunluğu
Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR’lar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre kuyruk oluşturdu.01 Mayıs 2018 Salı 11:40
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR şoförleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.
Sınır kapıları önünde yüzlerce TIR şoförü, işlemlerinin yapılası için bekliyor.
"TIR KUYRUKLARI İHRACATI ETKİLİYOR"
TIR şoförü Reyhan Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TIR kuyruklarının ihracatı etkilediğini belirterek, "Uzun süredir sınır kapılarında TIR kuyrukları oluşuyor. Kuyruklar nedeniyle yola uykusuz çıkıyoruz. TIR şoförleri uzun süredir kuyruk çilesi çekiyor, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulmasını istiyoruz." dedi.
TIR şoförü Osman Erik de kuyruklarda bekleyen TIR şoförlerinin ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Kuyruk nedeniyle uykusuz şekilde yola çıktıklarını anlatan Erik, yetkililerin kuyruklara çözüm bulmasını istedi.
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