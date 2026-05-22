SON DAKİKA
Avrupa Avrupa’nın merkezi baskı ile tanıştı Sözde medeni Almanya’da insan hakları yerlerde
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avrupa’nın merkezi baskı ile tanıştı Sözde medeni Almanya’da insan hakları yerlerde

İnsan hakları örgütlerince hazırlanan temel haklar raporuna göre Almanya’da mülteci politikaları, devlet gözetimi, militarizm eğilimleri, konut krizi, iklim politikaları ve yoksulluk gibi başlıklarda insan hakları ihlallerinin derinleştiği savunuldu.

Almanya'da insan hakları örgütlerince hazırlanan temel haklar raporuna göre ülkede insan hakları ihlalleri derinleşiyor.

Almanya'da vatandaşlık ve insan haklarının durumunu inceleyen "Temel Haklar Raporu-Almanya’da Vatandaşlık ve İnsan Haklarının Durumu" başlıklı rapor, Karlsruhe’de bulunan Hukuk Forumu Vakfı’nda kamuoyuna tanıtıldı.

Raporda mülteci politikaları, devlet gözetimi, militarizm eğilimleri, konut krizi, iklim politikaları ve yoksulluk gibi başlıklarda insan hakları ihlallerinin derinleştiği savunuldu.

Devletin son dönemde hem askeri harcamaları artırdığı hem de güvenlik kurumlarının yetkilerini genişlettiği vurgulanan raporda özellikle polis ve istihbarat kurumlarına tanınan yeni dijital gözetim araçlarına işaret edildi.

Bu nedenle Almanya'da temel hakların ciddi biçimde baskı altında bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca Palantir şirketinin veri analiz yazılımı, biyometrik eşleştirme sistemleri ve otomatik yüz tanıma uygulamalarının temel haklar açısından risk oluşturduğu ifade edildi.

Raporda, Almanya'daki konut sıkıntısı, iklim değişikliği ve yoksulluk nedeniyle insan hakları krizlerinin daha da ağırlaştığı kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan eski Adalet Bakanı Herta Daeubler-Gmelin, günümüzde temel hakların korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi.Basın toplantısına katılan Leo DAndola adlı öğrenci de hükümetin güvenlik söylemine rağmen gençlerin kendilerini güvende hissetmediğini belirterek, silahlı kuvvetler için hazırlanan anketler, kişisel veri toplama uygulamaları ve zorunlu askerlik ihtimalinin gençlerde kaygı yarattığını belirtti.

Uluslararası İnsan Hakları Ligi yönetim kurulu üyesi Athena Möller ise devletin temel hakları yeterince koruyamadığını savundu.

Rapor parlamentoların, mahkemelerin, kamu kurumlarının ve özel şirketlerin uygulamalarını insan hakları perspektifiyle değerlendiriyor.

Vandalların ittifakı! Oğulu İsrail katletti, babayı Almanya tartakladı
Almanya'da her 4 sanayi şirketinden biri gücünü kaybetti Avrupa'nın merkezi çöküyor
2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

Almanya mı medeni.. Beni arayın ne kadar medeniler size anlatayım....

La olum

Ne arıyorsun o zaman orada dönsene ülkeye
