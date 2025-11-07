Avrupa'nın kronik hastalığı: İslam düşmanlığı yayılıyor!

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın son raporu, Batı'nın "demokrasi" ve "insan hakları" maskesinin ardındaki küfür yobazlığını bir kez daha gösterdi. 2024 yılında Avrupa, küresel ölçekte İslam düşmanlığının en yoğun yaşandığı ikinci bölge olarak kayıtlara geçti

Avrupa kıtasında İslam düşmanlığı, özellikle çevrim içi mecralarda yayılan nefret söylemleriyle kendini gösterirken, bu oran dünyanın geri kalanına kıyasla dikkat çekici boyutlara ulaştı. Rapor, Batı'nın Müslümanlara karşı sistematik bir nefret dalgası içinde olduğunu gösteriyor.

İngiltere ve Almanya’da sistematik düşmanlık

Raporda yer alan tespitlere göre, özellikle Ağustos ve Eylül aylarında İngiltere’de göç politikaları bahanesiyle alevlendirilen tartışmalar ve Almanya’da Müslümanları doğrudan hedef alan hareketler, İslam düşmanı vakalarda istikrarlı bir artışa yol açtı.

Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan yaklaşık 26 milyon Müslüman, Hristiyanlardan sonraki en büyük dini topluluğu oluşturmasına rağmen, kıta genelinde "istenmeyen unsur" muamelesi görüyor. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) verileri, AB’deki Müslümanların neredeyse yarısının ırk temelli ayrımcılığa maruz kaldığını doğruluyor. 2016’da yüzde 39 olan bu oran, Batı'nın Müslümanlara tahammülsüzlüğünün arttığının net bir göstergesi.

FRA'nın raporu, terörist İsrail’in Gazze’deki soykırımı ve 7 Ekim sonrası süreçle birlikte Avrupa genelinde İslam düşmanlığının tetiklendiğini ortaya koydu. Bu artış özellikle Avusturya, Belçika ve Bulgaristan’da belirginleşti. Avusturya’da sadece 2023 yılında Müslümanlara yönelik 1.500’ün üzerinde nefret suçu işlenerek 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

2017–2022 dönemini kapsayan araştırmalar, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın en şiddetli olduğu ülkelerin başında Avusturya (yüzde 71), Almanya (yüzde 68) ve Finlandiya'nın (yüzde 63) geldiğini belgeliyor.

Küresel çaptaki İslam düşmanı vakaların dörtte biri, doğrudan küfür yobazı kampanyalar eliyle yürütülüyor. Nefret söylemi ise olayların yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Sözlü ve fizikî saldırılarla birleşen ayrımcılık vakaları, toplam olayların dörtte birinden fazlasına tekabül ediyor.

İİT raporuna göre Fransa ve Almanya, AB içinde İslam düşmanlığının merkezi konumunda. Bu ülkelerin yanı sıra İsveç gibi sözde "özgürlükçü" ülkelerde de faşistliğin yükselişiyle beraber göçmen karşıtlığı, doğrudan İslam düşmanlığına evrilmiş durumda.