Avrupa'nın kralı Yiğidolar!
UEFA Konferans Ligi G Grubu’nun 4. haftasında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Ballkani’yi 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Cluj, S. Prag’ı 2-0 mağlup etti.
UEFA Konferans Ligi G Grubu’nun 4. haftasında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Ballkani’yi 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grubun diğer maçında Cluj, S. Prag’ı 2-0 mağlup etti.
36. dakikada Korenica ceza sahası önünde topu Thaqi’nin önüne çıkardı, Kosovalı oyuncunun gelişine sert şutunda top kaleci Ali’nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.
72. dakikada Gradel’in ortasında Hakan’ın kafası ağlara gitti: 1-1. 81. dakikada sahneye çıkan Angielski attığı golle maçın skorunu belirledi: 1-2.
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