Avrupa'nın imdadına Venezuela yetişti

Ukrayna işgali dolayısıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerji piyasasında arz sıkıntısı yaratırken, ABD'nin yaptırım uyguladığı bir başka ülke olan Venezuela piyasaya yeniden dahil oluyor.

Reuters'ın haberine göre İtalyan enerji şirketi Eni'nin Venezuela'dan sipariş ettiği petrolü taşıyan 650 bin varillik dev petrol gemisi yola çıkmaya hazırlanıyor.

Teslimatın gerçekleşmesi durumunda bu, iki yılın ardından Venezuela'nın Avrupa'ya ilk petrol ihracatı olacak.

Reuters'ın haberine göre Venezuela ikinci bir tankerin hazırlıklarını da yapıyor. Bu teslimatın da İspanyol enerji şirketi Repsol için hazırlandığı belirtiliyor.

ABD Mayıs ayında Venezuela'ya uyguladığı bazı yaptırımları gevşetme kararı almıştı. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Chevron'a, Eni'ye ve Repsol'a Venezuela'da gaz ve petrol üretimini başlatmaları için lisans vermişti.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı." ifadesini kullanmıştı.