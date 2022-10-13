Avrupa’nın “ilk dijital katılım sigortacılığı” markası Techafull, Almanya’da hizmet sunmaya başladı

Sigorta sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Neova Katılım Sigorta’nın Kasım 2021’de “Avrupa’da ilk kez dijital katılım sigortacılık hizmeti” vermek üzere kurduğu Neova Techafull GmbH, kuruluşundan kısa bir süre sonra ilk poliçesini kesti. Techafull, www.techafull.com web sitesi üzerinden müşterilerine, kolay ve tamamen dijital bir şekilde poliçe satın alma imkânı sunuyor.

Geniş teminatlar ve farklı tarife seçenekleri ile birçok ayrıcalığı aynı anda sunuyor

Techafull markası ile katılım sigortacılığını Avrupa’ya taşımayı hedefleyen Neova Katılım Sigorta, bu çerçevede tamamen dijital iş modeli ile sürdürülebilirliği destekliyor. www.techafull.com üzerinden poliçe satın alacak müşteriler, geniş teminatlar ve farklı tarife seçenekleri ile birçok ayrıcalığı aynı anda yaşayabilecek.

Techafull sunduğu yenilikçi hizmet ve çözümlerle büyümeyi hedeflerken, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en uygun çözümler geliştirmeye devam edecektir.