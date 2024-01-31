Avrupa'nın hayran kaldığı Türkiye'nin muhteşem köyleri! İşte BM listesine giren o köyler...

Nevşehir iline bağlı Mustafapaşa köyü, Türkiye’nin en iyi turizm köyleri arasında ilk sıraya alındı. Kapadokya’nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan bu köy, kendine özgü mimari yapısı ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor.

Sakarya ilinde yer alan Taraklı köyü ise sakin atmosferi ve Osmanlı dönemine ait evleriyle ünlü. Bu köy, tarihi dokusunu koruyarak turizm açısından önemli bir potansiyele sahip.

İzmir ilinden ise iki köy, Birgi ve Şirince, en iyi turizm köyleri listesine girmeyi başardı. Birgi, tarihi evleri ve Osmanlı döneminden kalma camileriyle ünlü. Şirince ise şarap üretimiyle tanınan, taş evleri ve dar sokaklarıyla göz kamaştıran bir köy özelliği taşıyor.



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Bunların yanı sıra, Bursa ilindeki Cumalıkızık köyü, Mardin’deki Anıtlı köyü, Antalya’daki Üçağız köyü ve Erzincan’daki Kemaliye köyü de en iyi turizm köyü geliştirme programına dahil olan köyler arasında yer almaktadır. Bu köyler, turizm potansiyellerini artırmak ve sürdürülebilir turizm uygulamalarını desteklemek amacıyla özel bir programa dahil edilmiştir.

Türkiye’nin bu listede yer alan köyleri, ziyaretçilerine doğal güzellikler, tarihi ve kültürel zenginlikler, geleneksel yaşam tarzı ve misafirperverlik sunuyor. Bu köyler, turizm açısından önemli bir değere sahip olup, Türkiye’nin turizm sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.