Avrupa'nın gözü oradaydı... Theresa May için büyük hezimet! Reddedildi

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedildi.

Oylama sonuçlarının ardından değerlendirmede bulunan Başbakan May muhalefetin gensoru vermesi halinde yarın bunun görüşülebileceğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesinde, “Anlaşmaya karşı oy kullanmak belirsizlikten, bölünmekten, son derece gerçek bir anlaşmasız ayrılıktan başka bir şey değil.” ifadesini kullanmıştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lider Jeremy Corbyn ise parlamentoda vekiliere oylama öncesi son kez seslenerek, “Bu anlaşmanın bu gece reddedilmesinin en iyi sonucu bir genel seçim olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Parlamento ipleri eline aldı

İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.

Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.

Anlaşmanın reddiyle İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçeneğin masaya gelmesi bekleniyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AB'den Brexit açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesine ilişkin, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.



Juncker, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasındaki oylamanın sonucundan üzüntü duyduğunu vurgulayarak, AB olarak Brexit anlaşmasının oylama sürecini sürdüreceklerini belirtti. Mevcut Brexit anlaşmasının "mümkün olanın en iyisi" olduğunu aktaran Juncker, "İngiltere'nin AB'den anlaşmalı olarak ayrılmasını sağlamanın tek yolu budur." ifadesini kullandı.

"İngiltere niyetine açıklık getirsin"

Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile beraber İngiltere'ye ek güvenceler sunarak "iyi niyetlerini" ortaya koyduklarını, Başbakan May ile de hafta başında mektuplaştıklarını anımsattı.

"İngiltere'nin (AB'den) anlaşmasız ayrılma riski bu akşamki oylama ile artmıştır." değerlendirmesinde bulunan Juncker, AB'nin ayrılık sürecine tam olarak hazır olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Juncker, zamanın daraldığını belirterek, "İngiltere'nin en kısa zamanda niyetine açıklık getirmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?"

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer anlaşmaya varmak mümkün değilse ve kimse anlaşmasız ayrılık istemiyorsa, o zaman tek çözümün ne olduğunu söylemeye kim cesaret edecek?" ifadelerine yer verdi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmasına 73 gün kala Avam Kamarası’nda Brexit Anlaşması 202 oya karşı 432 oyla reddedilince, 1924’ten beri hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu.

Çıkan bu karar ile birlikte Başbakan Theresa May'e parlamentoya yeni bir plan sunması için 3 gün süre verilirken, çıkan sonucu eleştiren May konuşmasında, “Brüksel’e gidip yeni bir anlaşma gerçekleştirmeyi düşünenler çok büyük bir yanılgının içerisindedir” açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi.

Sol Parti Lideri Jeremy Corbyn ise yapılan Brexit Anlaşması’na karşı olduğunu belirterek, “Yapılacak en önemli adımlardan biri genel seçime gidilerek, hükümetin tekrar kurulması. Yarın gerçekleştirilecek olan güven oylamasında bu kararı onaylamayan herkesin İngiltere'nin geleceğini düşünerek adım atması gereklidir” sözlerini dile getirdi. Sol Parti milletvekillerinden Jeff Wyatt’in yaptığı konuşmasında “İngiltere tarihinde ilk defa parlamento üyeleri halkı karşısına aldı” sözleri destek alırken, gözler Başbakan May'in sunacağı B planına çevrildi.

Muhafazakarlar da destek vermiyor

İngiltere saatiyle akşam saat 19.00’da başlayan oylamada, Başbakan Theresa May’in, kendi parti üyeleri tarafından da yalnız bırakıldığı ve oylamada çıkan sonuca göre Pazartesi gününe kadar B planı olarak sunacağı anlaşmanın merakla beklendiği belirtildi. Birleşik Krallığa bağlı olan ülkelerden biri olan Kuzey İrlanda partisi Demokratik Birlik Partisi (DUP) gerçekleşecek olan güven oylamasında Theresa May hükümetini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Hükümetin düşüp tekrardan bir hükümetin kurulması için yapılacak olan güven oylamasında tüm muhalefetin yanısıra Muhafazakâr Parti içindeki vekillerin de oylamada karşı oy kullanması bekleniyor.