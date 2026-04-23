Avrupa'nın göbeğinde şok hata! Yanlış dozda ilaç ölüme sebep oldu

Kanser tedavisi gören beş hastaya yanlış dozda ilaç verilmesiyle başlayan skandala ilişkin soruşturma sürerken, üçüncü hastanın da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İspanya’nın kuzeyindeki Burgos Üniversitesi Hastanesi’nde meydana gelen ciddi bir hata sonucu üçüncü bir kanser hastası daha hayatını kaybetti. Aylar boyunca kritik durumda bulunan hasta, aşırı dozda ilaç verilmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Olay, geçen yılın aralık ayında, kanser tedavisi gören beş hastaya reçete edilenden çok daha yüksek dozda ilaç verilmesiyle ortaya çıkmıştı. Hatanın, ilacın hazırlanması sırasında yanlış yoğunlukta karışım yapılmasından kaynaklandığı ve bu nedenle tüm hastalara olması gerekenden fazla doz uygulandığı belirlendi.

 

Beş hastadan ikisi tedavinin hemen ardından hayatını kaybetti. Üçüncü hasta ise olaydan bu yana yoğun bakımda tutuluyordu ancak kurtarılamadı. Diğer iki hastanın ise durumunun iyileştiği ve hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

İspanyol yetkililer, hatada sorumluluğu bulunanları belirlemek amacıyla adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ağır mesleki ihmal suçlamaları değerlendiriliyor.

Hastane yönetimi, olayın insan hatasından kaynaklandığını kabul ederken, ilaç güvenliği prosedürlerini güçlendirmek amacıyla iç uygulamaların gözden geçirildiğini açıkladı.

