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Ekonomi Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu! İstanbul havalimanı rekora doymuyor
Ekonomi

Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu! İstanbul havalimanı rekora doymuyor

Yeniakit Publisher
2024-07-02 15:55:35 - 2024-07-02 15:55:34
Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu! İstanbul havalimanı rekora doymuyor

İstanbul Havalimanı 30 Haziran 2024 tarihinde tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Ayrıca Haziran ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

29 Ekim 2018 tarihinde hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı, 30 Haziran 2024 tarihinde günlük yolcu rekoru kırdı. 30 Haziran’da 268 bin 275 yolcuya hizmet vererek açıldığı günden beri tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

30 Haziran’da yolcu rekoru kırıldığını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yolcuların 205 bin 721’ini dış hatlar, 62 bin 554’ünün ise iç hatlar yolcularının oluşturduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı’nda günlük yolcu sayısında önceki rekor 265 bin 961 yolcu ile 2 Temmuz 2023 tarihine ait.

30 Haziran’da İstanbul Havalimanı’na 1.592 uçak ziyaret ederken bunlardan 1.214’ü dış hatlar, 378’i ise iç hatlar için yolcu taşıdı. EUROCONTROL verilerine göre 30 Haziran’da Avrupa’da birinci olan İstanbul Havalimanı’nı 1.398 uçuş ile Amsterdam ve 1.356 uçuş ile Paris Charles de Gaulle havalimanı takip etti.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı

İstanbul Havalimanı EUROCONTROL verilerine göre Haziran ayı boyunca Avrupa’nın en yüksek trafiğe sahip havalimanı olarak dikkat çekti. Bir aylık dönem içerisinde en yüksek uçuşun gerçekleştiği gün olan 23 Haziran’da İstanbul Havalimanı’ndan 1.612 uçuş yapıldı.
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