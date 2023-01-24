Avrupa'nın en büyük doğal gaz sahasında kapanma hazırlığı

Hollanda Madencilik endüstrilerinden sorumlu devlet sekreteri Hans Vijlbrief, Hollanda hükümetinin bu yılın sonlarında Groningen gaz sahasındaki üretimi durdurmaya hazır olduğunu söyledi.

Vijlbrief, Financial Times'a verdiği demeçte, sitenin halihazırda kapasitesinin yalnızca bir kısmını ürettiğini ve onu işletmeye devam etmenin "çok tehlikeli" olduğunu belirtti.

Vijlbrief, “Güvenlik sorunları nedeniyle daha fazla açılmayacağız. Deprem tehlikesi hakkında bilgisi olan herkes bana Groningen'de üretime devam etmenin gerçekten çok tehlikeli olduğunu söylüyor. Kapatmanın akıllıca olduğuna oldukça ikna oldum.” ifadelerini kullandı.

Yetkili, siteyi 1 Ekim'e kadar kapatmayı planladığını, ancak bunun AB'nin kıştan sonra yeterli gazı olup olmadığına bağlı olacağını kaydetti. Gerekirse, saha Ekim 2024'e kadar faaliyete devam edebilecek.

1963'te açılan ve on yıl önce zirvesinde 50 milyar metreküp gaz üreten Groningen'de yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde gaz rezervi olduğu bildiriliyor.

Ancak, çıkarma işlemi yerel sakinlerin evlerini tehdit eden depremlere yol açtığı için, üretim sonunda kesildi. FT'ye göre, 1980'lerden bu yana Groningen çevresinde yılda 100'e kadar sondaj kaynaklı sarsıntı kaydedildi ve bugüne kadar yaklaşık 160.000 mülk hasarı iddiası açıldı.

Hollanda, geçen yıl Rusya'dan gelen arzdaki düşüşün kıtadaki gaz fiyatlarının tarihi zirvelere yükselmesine yol açmasıyla, AB yetkililerinin bölgedeki üretimi artırması için baskı altına girdi. Lahey bu çağrıları reddetmesine rağmen sahayı kapatma planlarını erteledi.

Vijlbrief, yıllık üretiminin 2,8 milyar metreküpe (bcm) düşürüldüğünü, çünkü 5 milyar metreküpten fazlasını üretmenin deprem riskini artıracağını söyledi.