Avrupa'nın en büyüğü! Strasbourg’taki Eyüp Sultan Camii, aşırı sağın hedefinde

Fransa’da aşırı sağın hedefinde bu kez Strasbourg’daki Eyüp Sultan Camii var. Marine Le Pen’in yeğeni ve Avrupa Parlamentosu üyesi Marion Maréchal, inşası süren dev külliyenin önünde video çekerek Müslümanları ve Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullandı.

Maréchal, camiyi işaret ederek, “Bu proje Milli Görüş tarafından yürütülüyor. Bu radikal örgüt, Erdoğan hükümeti tarafından ülkemizdeki göçmenleri kontrol etmek için kullanılıyor. Hepimiz İslamcılığı engellemek için harekete geçmeliyiz.” dedi.

Aşırı sağ, Avrupa’nın en büyük cami külliyelerinden biri olacak Eyüp Sultan projesinin yükselişinden ciddi rahatsızlık duyuyor. Maréchal, iki minaresiyle Strasbourg siluetine değer katan camiyi hedef alarak, “Erdoğan hükümeti göçmenleri kontrol etmek istiyor.” ifadeleriyle yine nefret söylemine başvurdu.

Avrupa’da camilere izin veren yerel yöneticileri de hedef gösteren Maréchal, Müslümanları seçim malzemesi haline getirmeye devam etti. Müslüman toplumu ise Strasbourg Eyüp Sultan Külliyesi’ni "Avrupa’daki medeniyet izzeti" olarak görüyor.

Strasbourg’da 32 milyon avroluk bütçeyle yükselen Eyüp Sultan Camii; iki minaresi, geniş külliye yapısı, sosyal tesisleri, kütüphanesi, eğitim salonları ve kültür merkezleri ile bölgedeki Müslüman toplumun yeni merkezi olacak.

Mimar Muharrem Hilmi Şenalp tarafından tasarlanan dev proje, Osmanlı mimarisinin zarafetini modern teknik altyapıyla birleştiren prestijli bir eser niteliği taşıyor. 600 araçlık otoparkı ve geniş sosyal alanlarıyla Eyüp Sultan Camii, sadece ibadethane değil, çok yönlü bir kültür ve eğitim kompleksi olarak öne çıkıyor.