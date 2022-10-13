Avrupalı Fenerbahçe.. İlk 2'yi garantiledik!
UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaka’yı 2-1 yenerek, grupta ilk ikiyi garantiledi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaka’yı 2-1 yenerek, grupta ilk ikiyi garantiledi. Grubun diğer maçında ise, Rennes deplasmanda Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup etti. 5. dakikada İsmail Yüksek’in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski’nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.
22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique’nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
47. dakikada Rossi’nin bıraktığı topta Szalai’nin sert ortasında Pedro’dan önce araya giren savunma tehlikeyi önledi.
50. dakikada Altay’ın Altman’a müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada topun başına geçen Ivan Trickovski topu ağlara gönderdi: 1-1
53. dakikada Pedro’nun pasında topla buluşan Rossi’nin vuruşunu kaleci güçlükle kontrol etti.
58. dakikada Rossi’nin sert şutu savunmadan dışarı çıktı. 60. dakikada Ferdi’nin sert ortasında Alioski’den önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.
66. dakikada Arda ile başlayan, İsmail Yüksek’in ara pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu’nun şutu yan ağlarda kaldı. 78. dakikada Samuel’in ceza sahasına ortasında Naoum’un topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada topun başına geçen Batshuayi topu ağlara gönderdi: 1-2
85. dakikada Garcia’nın Rossi’ye müdahalesi sonrası hakem Garcia’ya kırmızı kart ve penaltı kararını verdi.
86. dakikada topun başına geçen Valencia penaltıyı kaçırdı. Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.
Ekonomi
81 ilde büyük ilgi gördü! Rekor kırıldı: Tarım Kredi marketlerde rekor satış, ayçiçek yağı, pirinç, şeker...
Spor
Haaland sözleşme detayları: Erling Haaland'ın serbest kalma bedeli ortaya çıktı! İnanılmaz rakam
Ekonomi
Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat