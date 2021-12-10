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Spor Avrupalı Aslan geçmişini hatırladı
Spor

Avrupalı Aslan geçmişini hatırladı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Galatasaray, elde ettiği performansla turnuvada yer alan 32 takım arasında ilk 5'te yer alıyor. Bu sonuçla Sarı-kırmızılılar, geçmişte Avrupa'da yaşattığı zaferlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:00:00 -
Avrupalı Aslan geçmişini hatırladı

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayan Galatasaray, elde ettiği performansla turnuvada yer alan 32 takım arasında ilk 5'te yer alıyor. Bu sonuçla Sarı-kırmızılılar, geçmişte Avrupa'da yaşattığı zaferlere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grubu 12 puanla zirvede noktalayan sarı-kırmızılı ekip doğrudan son 16 turuna yükselirken turnuvadaki birçok dev kulübü de performansıyla geride bıraktı.

Grup lideri Galatasaray turnuvada yer alan 32 takım arasında puan, averaj ve gol konusunda birçok takımı geçti.
Galatasaray en iyi 5 performans arasında

32 takım arasında en fazla puanı toplayan takım 16 puanla Fransız ekibi Lyon olurken West Ham United ve Leverkusen ise 13'er puan topladı.

Turnuvada Galatasaray'ın dışında Monaco ve Eintracht Frankfurt da grup etabını 12 puanla kapattı. Galatasaray averajda Monaco'nun önünde bulunuyor. Eintracht Frankfurt ile aynı averaja sahip Galatasaray 32 takım arasında en iyi 5 performansın arasına girmeyi başardı. 

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