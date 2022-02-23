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Dünya Avrupa’dan Türk ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık
Dünya

Avrupa’dan Türk ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık

Yurt dışında yaşayan Türkler, ırkçı ve ayrımcı muameleye maruz kaldıklarını belirtirken kimi akademide önlerinin kesildiğini, kimi ise camilere yönelik saldırıların İslamofobik değil vandalist saldırılar kategorisinde değerlendirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 15:20:00 -
Avrupa’dan Türk ve Müslümanlara ırkçılık ve ayrımcılık

Özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyanın her noktasında Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) her yıl hazırladığı raporlarda yerini alıyor.

2020 verilerinin yer aldığı raporda, Türklere yönelik nefret suçlarının en çok bildirildiği ülkelerin başında 205 saldırıyla Almanya bulunuyor. Almanya’yı 40 saldırı bildirimiyle Fransa, 37 bildirimle Avusturya ve 15’er bildirimle İsviçre ve Hollanda takip ediyor.

Toplam 389 saldırının bildirildiği 2020’de Türkler 225 nefret söylemine ve tehdide maruz kalırken 45 cami saldırısı, 25 kundaklama ve 2 okul saldırısı gerçekleşti.
Almanya’da gerçekleşen 205 saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ayrıca 12 sahte bomba ihbarı nedeniyle camiler cuma namazı öncesi boşaltıldı.
Prof. Dr. Hüdayi Korkusuz, Almanya’da bazı iyi ve kötü huylu tümörlere yönelik gerçekleştirdiği ameliyatsız tedavilerle tanınıyor. Bu projeleri, Almanya’da 2012’de “En iyi Alman projesi” olarak tanıtılan Korkusuz, Türk ve Müslümanların akademide önünün kesildiğini anlattı.

Başörtülü öğrencilerimize doktora tezi imkanı yok

Almanya’da doğup büyüyen Korkusuz, “Alman üniversitelerinde hekim olarak çalıştığım zaman başörtülü öğrencilerimize doktora tezi imkanı vermiyorlardı. Öğrenciler sakallı olduğu zaman, onların istediği gibi görünmediği zaman sıkıntı yaşıyordu” diye konuştu.

Ayrımcılığa karşı Almanya’nın en büyük sivil sağlık platformunu kurduklarını söyleyen Korkusuz, “Birbirimizi destekledik. Kendim mesela daha fazla Müslüman öğrenciye doktora tezi imkanı verdim. Böyle gayretlerde bulunduk çünkü bize daha çok profesör Muhammedler, doktor İbrahimler, doktor Fatmalar, doktor Hacerler gerekiyor” dedi.

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