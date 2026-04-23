Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar
Dünya

Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa'dan Putin'i kızdıracak karar

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek ve Rusya'ya 20'nci yaptırım paketi üzerinde anlaştı.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulü konusunda uzlaşıya vardı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "adil ve kalıcı barış" hedefinin Ukrayna'nın güçlendirilmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılmasıyla mümkün olacağını belirterek, bu doğrultuda 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk kredi paketinin serbest bırakıldığını ve yeni yaptırımların kabul edildiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de üye ülkelerin söz konusu kararlar üzerinde uzlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğünü, buna karşılık AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırırken Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskıyı da yoğunlaştırdığını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da daha önce yaşanan tıkanıklığın aşıldığını belirterek, Ukrayna için 90 milyar avroluk finansman ve yeni yaptırım paketinin önünün açıldığını, Rusya ekonomisinin artan baskı altında olduğunu ve Kiev'e desteğin süreceğini aktardı.

 

Uzun süreli tıkanıklık, Budapeşte’deki yönetim değişikliğiyle aşıldı

AB'de söz konusu paketlere ilişkin müzakereler, özellikle Viktor Orban'ın vetosu nedeniyle bir süre tıkanmıştı. Orban'ın görevden ayrılmasının ardından Macaristan'ın itirazlarının ortadan kalkmasıyla süreç hızlanarak uzlaşıyla sonuçlandı.

AB, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Kiev'e mali, askeri ve insani destek sağlarken, Moskova'ya yönelik yaptırımları da kademeli olarak genişletmişti. Yeni kabul edilen 20'nci yaptırım paketinin Rusya'nın enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef alarak savaş kapasitesini sınırlamayı amaçladığı belirtiliyor.

