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Gündem Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı
Gündem

Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları tarafından da coşkuyla kutlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:14:00 -
Avrupa'dan Asya ve Afrikaya 23 Nisan’ı tüm dünya çocukları kutladı

KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, İsviçre, Tayland, Çin gibi ülkelerde Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk ve Almanlar Çocuk Bayramı’nı birlikte kutladı. Çift dilli eğitim veren Kita-Arkadaş Anaokulunda düzenlenen kutlamaya, Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Eğitim Ataşesi Mustafa Gencer, Siegburg Belediye Başkanı Stefan Rosemann, okul yetkilileri ile çocuklar ve velileri katıldı. Güney Afrikalı çocuklar da, 23 Nisan’ı büyük coşkuyla kutladı. Ülkedeki Türk diplomatik temsilcilikler ve kurumları, Pretorya, Cape Town ve Johannesburg kentlerinde 23 Nisan dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklere katılan yüzlerce Güney Afrikalı çocuğa, çeşitli hediyeler verildi. Batı Afrika ülkesi Nijerya’da ve Kamerun’da da 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

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