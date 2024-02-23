Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu:
Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi U.S. Gilloise oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda U.S. Gilloise ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş karşılaşmasını 14 Mart'ta oynayacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi belli oldu.
Konferans Ligi'nin son 16 turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilen kurayla belirlendi.
Fenerbahçe, son 16 turunda U.S. Gilloise ile eşleşti.
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Sarı-lacivertliler ilk maçı 7 Mart'ta, rövanş maçını 14 Mart'ta oynayacak.
Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.