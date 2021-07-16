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Spor

Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Petrocub oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 00:04:00 -
Avrupa'daki rakipleri belli oldu

UEFA'nın bu sezon ilk defa düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak.

Demir Grup Sivasspor'un rakibini belirleyen turnuvanın 1. eleme turu rövanş karşılaşmasında, Moldova ekibi Petrocub, Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada Petrocub, 90+5. dakikada Mihail Platica'nın attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci turda Demir Grup Sivasspor'un rakibi oldu.

Petrocub ile Sileks takımı arasındaki ilk karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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