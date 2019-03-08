Avrupa'da zamlar sonrası doğalgazı bıraktılar! Ukraynalı vekil Yuriy Boyko, ülkede yapılan son doğalgaz zamlarının ardından halkın oduna kullanmaya başladığını açıkladı.

Ukraynalı vekil Yuriy Boyko, doğalgaza yapılan zamlar nedeniyle halkın oduna dönüş yaptığını söyledi. Zakarpatskaya bölgesini ziyaret eden Boyko, 2006 yılında bu bölgeye gaz hattı ulaştırıldığını ve insanların memnuniyetle gaz kullanmaya başladığını anlattı. "Birkaç yıl sonra ısınma ücretlerini artırmaya başladılar ve günümüzde insanlardan gaz yerine yeniden odun kullanmaya başladı" diyen Boyko, Ukraynalıların 2014 yılından sonra kabarık gaz faturalarını ödeyemeyecek hale geldiğini vurguladı. "Gaz insanlar için erişilmez hale gelecek" Ukrayna halkının oduna dönüş yapmasını Russia Today'e (RT) değerlendiren siyaset bilimci Aleksandr Asafov, "Oldukça uzun süredir alternatif yakıt arayışı içindeler ancak bu alternatifler Ortaçağ'a ait görünüyor. Boyko, son derece haklı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin'in fiyatları düşürmeleri halinde Batı'nın Kiev'e sırt çevireceği açıklamasını göz önüne aldığımızda, IMF'in talepleri arasında yer alan düzenli zamlar nedeniyle gaz insanlar için erişilmez hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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