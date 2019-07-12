Avrupa'da yılın transferi! Tam 120 milyon euro İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Atletico Madrid forması giyen Fransız forvet oyuncusu Antoine Griezmann'ı 120 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanyol kulübü 28 yaşındaki yıldız oyuncu Griezmann ile 2024 yılına kadar anlaşmaya vardı. Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Griezmann için Atletico Madrid'e 120 milyon Euro bonservis bedeli ödendiği ve yıldız futbolcuyla 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Barcelona, yeni transferi Antonie Griezmann'ın sözleşme fesih bedelini 800 milyon Euro olarak belirledi.

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