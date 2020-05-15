  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sadakataşı Ramazan’da Suriye’yi unutmadı

Beyazıd-ı Bistami Hazretleri'nden kıssadan hisse

Peygamber efendimizin sahabelerine anlattığı kıssa

Hz. Musa'ya komşu olan kasap

Yunus Emre ve Molla Kasım
için kalan
Dünya

Avrupa'da yeni kabus! İlk can kaybı yaşandı

Son dönemde dünyanın birçok noktasında görülen Kawasaki hastalığı bu kez Fransa'da can aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:14:00 -
Avrupa'da yeni kabus! İlk can kaybı yaşandı

Fransa'da ilk kez na benzer belirtiler gösteren bir çocuk öldü.

Ülkenin Marsilya kentindeki La Timone Hastanesinin çocuk yoğun bakım ünitesinin Şefi Fabrice Michel, yaptığı açıklamada, kalp ve damarları etkileyen Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren 9 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çocuğun kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldığını ifade eden Michel, çocukta Kovid-19 tespit edildiğini ancak virüs belirtisi göstermediğini belirtti.

Ülkede ilk kez Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösteren bir çocuk hayatını kaybetti.

Kawasaki hastalığına benzer belirtiler gösterenlerde Kovid-19 tespit edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığına göre bu hastalığa benzer belirtiler gösteren sendrom Fransa'da 125 çocukta görüldü. Bu sendroma İngiltere, İsviçre, ABD ve Belçika gibi bir dizi ülkede de rastlandı.

Çocukların bir kısmında Kovid-19 tespit edilmesi, Kawasaki hastalığının mevcut salgınla bir bağlantısı olmasından endişe ediliyor.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier, bu konu ile ilgili araştırma yaptıklarını söylemişti.

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?
Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

Sağlık

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri nelerdir? Kawasaki hastalığı ile koronavirüs arasındaki bağlantı nedir?

ABD’de 5 yaşındaki çocuğun ölümü dünyayı tedirgin etti: Bu ilk olabilir
ABD’de 5 yaşındaki çocuğun ölümü dünyayı tedirgin etti: Bu ilk olabilir

Dünya

ABD’de 5 yaşındaki çocuğun ölümü dünyayı tedirgin etti: Bu ilk olabilir

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi
TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

Gündem

TÜBİTAK koronavirüs aşısı için tarih verdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı