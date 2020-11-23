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Dünya Avrupa'da vizon paniği! Bir ülkede daha görüldü
Dünya

Avrupa'da vizon paniği! Bir ülkede daha görüldü

Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda koronavirüse rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 00:38:00 -
Avrupa'da vizon paniği! Bir ülkede daha görüldü

Fransa Tarım Bakanlığı, koronavirüs tespit edilen vizonları ve vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Ülkedeki diğer 3 çiftlikte virüs tespit çalışmaları sürüyor.

DSÖ duyurmuştu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

Vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.

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