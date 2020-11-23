Avrupa'da vizon paniği! Bir ülkede daha görüldü
Fransa'nın Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda koronavirüse rastlandı.
Fransa Tarım Bakanlığı, koronavirüs tespit edilen vizonları ve vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
Ülkedeki diğer 3 çiftlikte virüs tespit çalışmaları sürüyor.
DSÖ duyurmuştu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
Vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.