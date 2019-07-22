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Avrupa’da Türk şirketlerine özel ofisler

Türk firmalarının Avrupalı şirketlerle temasını sağlayacak, onlara çalışma alanları oluşturacak ofisler kuruluyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
Avrupa’da Türk şirketlerine özel ofisler

Türk firmalarının Avrupalı şirketlerle temasını sağlayacak, onlara çalışma alanları oluşturacak ofisler kuruluyor.


Körfez Bölgesi ve Türk Cumhuriyetleri’ndeyaptığı yatırımlar ve kurduğu ticaret köprüleriyle tanınan Azure Grup, rotayı Avrupa’ya çevirdi. Londra ve Milano’da kurulacak ofislerde Türk firmalarının Avrupalı şirketlerle temasını sağlanacak, onlara çalışma alanları oluşturulacak.


Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, “Türkiye’de de bilinen önemli plazalarda şirketler sanal ofis kuruyor, toplantı ve görüşmelerini o ofisler sayesinde yürütüyor. Çok uygun bir fiyata sağlanan bu imkanda sekreter, asistan dahil hiç bir personel çalıştırmıyorsunuz. Dünyada hızla artan bir trend. Londra ve Milano’da açtığımız ofislerde Türk şirketlerine satış ve lojistik desteğin yanı sıra buralarda bir adrese sahip olduğunu göstersinler istedik” dedi.


“İsteyen ürünlerini de sergileyecek”


Şirketlerin üretimlerinin de sergileneceği ofislerde fuarlara da katılım sağlayabileceklerini anlatan Erkan Gül, "Türk firmaları büyük bir pazarlama stratejisine sahip olacak. Burada amacımız Körfez Bölgesi ve Eski Doğu Bloku ülkelerinde yaptığımız gibi ikili ticareti artırmak. Dünyanın en önemli finans merkezi Londra ile modanın Avrupa’daki üssü Milano’yu seçmemizin nedeni ise Türkiye’nin her iki alanda da hızlı büyümesi. Tekstil ihracatımızın önemli kalemi ancak markalaşma sorunu yaşıyoruz. Bunu aşmak için bir gayret içerisindeyiz. Bankacılıkta da artık yabancının payı giderek artıyor. Bu da yeni arayışlara bizi itecek. Londra bir kapı ve bu kapıdan girmek gerekiyor. Ayrıca bu iki ülke, toplam 5 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Özellikle KOBİ’ler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek için üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:21
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