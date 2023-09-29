Avrupa’da Szymanski atağı: 3 dev kulüp Türkiye’ye geliyor!

Kanarya'da kaptan Edin Dzeko, Sebastian Szymanski Fred, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi yeni transferler her maçta kalitesini ortaya koyuyor.

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri müthiş bir performans sergileyen Polonyalı Sebastian Szymanski, sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil Avrupa'nın dev kulüplerini de mest ediyor.

Szymanski için İngiliz atağı!

Başta İngiliz devi Liverpool olmak üzere Arsenal ve Newcastle United'ın gözü Polonyalı yıldızda. İngiliz kulüplerinin dışında birçok Avrupa devi, önümüzdeki haftalarda yıldız oyuncuyu takip etmek için scout ekibini İstanbul'a gönderecek. Szymanski için sezon sonunda astronomik bir teklif gelmesi bekleniyor.

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