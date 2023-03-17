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Avrupa Avrupa'da saatlik işçi maliyeti artıyor
Avrupa

Avrupa'da saatlik işçi maliyeti artıyor

Avro Bölgesi’nde saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,7 yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 14:08:00 -
Avrupa'da saatlik işçi maliyeti artıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin saatlik işçi maliyetleri verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5,7 artış gösterdi.

AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,8 yükseldi. Saatlik iş gücü maliyetleri üçüncü çeyrekte AB'de yüzde 4,1, Avro Bölgesi'nde de yüzde 3,7 yükselmişti.

AB ülkeleri arasında son çeyrekte işçi maliyetleri Bulgaristan'da yüzde 16,1, Litvanya'da yüzde 15,5 ve Macaristan'da yüzde 12,4 arttı.

Söz konusu maliyetler Almanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 5,2, İtalya'da yüzde 5,5, İspanya'da yüzde 3,6 yükseldi.
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