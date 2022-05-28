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Dünya Avrupa'da Putin hareketliliği!
Dünya

Avrupa'da Putin hareketliliği!

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 17:04:00 -
Avrupa'da Putin hareketliliği!

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un öğle saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüklerini ifade etti.

80 dakika süren görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı ve bunu sona erdirme çabalarının konuşulduğu belirtildi.

Görüşmede Scholz ve Macron'un, Putin'e derhal ateşkes sağlanması ve Rus birliklerinin geri çekilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İki liderin ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'e, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ciddi doğrudan müzakerelere girmesini ve yaşanan ihtilafa diplomatik bir çözüm bulmasını talep ettikleri aktarıldı.

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