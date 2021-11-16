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Dünya Avrupa’da mülteci korkusu büyüyor! İlk defa muhatap aldılar…
Dünya

Avrupa’da mülteci korkusu büyüyor! İlk defa muhatap aldılar…

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, telefonda Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini görüştü. Lukaşenko, Ağustos 2020'de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmesinden bu yana ilk kez Batılı bir lider ile görüşmüş oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:59:00 -
Avrupa’da mülteci korkusu büyüyor! İlk defa muhatap aldılar…

Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile Almanya Başbakanı Angela Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin yanı sıra göçmenlere insani yardım sağlamanın yollarının ele alındığı ifade edilerek, iki liderin daha fazla temas kurma konusunda anlaştıkları belirtildi. Lukaşenko, Ağustos 2020’de Belarus Devlet Başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etmesinden bu yana ilk kez Batılı bir lider ile görüşmüş oldu.

 

 

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