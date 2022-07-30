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Dünya Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölümler duyuruldu! İşte o korkunç rakamlar...
Dünya

Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölümler duyuruldu! İşte o korkunç rakamlar...

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıklamasının ardından, İspanya'da da aynı virüse bağlı Avrupa'nın bilinen ilk ölümü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 11:00:00 -
Avrupa'da maymun çiçeğine bağlı ilk ölümler duyuruldu! İşte o korkunç rakamlar...

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066'ya yükseldiğini ve ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu belirtildi.

Vakaların çoğunluğunun ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da ortaya çıktığı ve sayının 823 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Acil durum komitesi kuruldu

Yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum komitesinin kurulduğunu duyurdu. Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü ile durumu görüştüğünü açıkladı.

Brezilya, ABD'nin ardından kuzey ve güney Amerika kıtasında en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülke olarak geçiyor.

Avrupa'da maymun çiçeği kaynaklı ilk ölüm

İspanya, Avrupa'da maymun çiçeği virüsüne bağlı ilk ölümü açıkladı. Bu ölüm Afrika dışındaki ikinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 3 bin 750 hastadan 120'si hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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