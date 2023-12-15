Avrupa'da kim ne yaptı, ne kadar yaptı? İşte ülke puanına katkılarda son rakamlar

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor.

Örneklemek gerekirse; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı. Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.

UEFA ülke puanına hangi takımımız kaç puanla katkı sağladı, işte rakamlar:

YENİ MALATYASPOR: 7.420

ALANYASPOR: 7.420

KONYASPOR: 7.420

ADANA DEMİRSPOR: 7.420

TRABZONSPOR: 11.500

BEŞİKTAŞ: 12.000

BAŞAKŞEHİR: 29.000

GALATASARAY: 31.500

FENERBAHÇE: 32.000