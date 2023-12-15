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Spor Avrupa'da kim ne yaptı, ne kadar yaptı? İşte ülke puanına katkılarda son rakamlar
Spor

Avrupa'da kim ne yaptı, ne kadar yaptı? İşte ülke puanına katkılarda son rakamlar

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:51:00 -
Avrupa'da kim ne yaptı, ne kadar yaptı? İşte ülke puanına katkılarda son rakamlar

UEFA'da grup aşamasının sona ermesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında dokuzunculuğunu korudu. Peki hangi takım, ülke puanına ne kadar katkı sağladı? Detaylar haberimizde...

UEFA ülke puanı, o ülkenin takımlarının son 5 yılda Avrupa'da kazandığı puanların toplamından oluşuyor.

Örneklemek gerekirse; bu yıl Fenerbahçe 16, Galatasaray 13.5, Beşiktaş 9 ve Adana Demirspor 3.5 puan topladı. Tüm bu puanlar toplanıyor ve 42 puana ulaşılıyor. Bu yıl katılan temsilcilerimiz sayısına (4) bölünüp Türkiye'nin bu yılki puanı (10,5) ortaya çıkıyor. Son 5 yılın tüm puanları toplandığında da ülke puanına ulaşılıyor.

UEFA ülke puanına hangi takımımız kaç puanla katkı sağladı, işte rakamlar:

YENİ MALATYASPOR: 7.420
ALANYASPOR: 7.420
KONYASPOR: 7.420
ADANA DEMİRSPOR: 7.420
TRABZONSPOR: 11.500
BEŞİKTAŞ: 12.000
BAŞAKŞEHİR: 29.000
GALATASARAY: 31.500
FENERBAHÇE: 32.000

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