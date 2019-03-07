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Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından rahatsız oldu!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da artan Müslüman sayısından rahatsızlık duyduğunu belirterek söz konusu gelişmenin Avrupa'yı parçalayabileceğini iddia etti.

07 Mart 2019 Perşembe 23:13
Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasından rahatsız oldu!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) parçalanma ihtimalinin olduğunu çünkü Avrupa'nın bir kısmının İslamlaştığını diğer kısmının ise İslamlaşmak istemediğini savundu.

Başbakan Orban, Paris'te bir panelde katıldığı programda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Avrupa'nın 29 yıl önce Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra birleştiğini ama bugün bazılarının AB'yi bir imparatorluğa dönüştürmeye çalıştığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Bir kısmı İslamlaşıyor"

Macaristan'ın Hristiyan köklerinin olduğunu ve ülkede çok kültürlülüğe yer olmadığını savunan Orban, "Şu an Avrupa'nın ikiye bölünme tehlikesi var. Bir kısmı İslamlaşıyor diğer kısmı ise İslamlaşmak istemiyor. Eğer bizi İslamlaşmaya zorlamaz, rahat bırakırlarsa o zaman Avrupa özgür ülkeler kulübü olarak yaşamaya devam eder.'' diye konuştu.

Macarların Avrupalı olmadığı şeklindeki açıklamalara da tepki gösteren Orban, "Macaristan bin yıldır Avrupa'ya ait. Biz Avrupayız. Bizi Yalta'da sattıklarında da 1956'da yalnız bıraktıklarında da Avrupalıydık.'' dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:13
  1. Viktor Orban
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