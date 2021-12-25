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Dünya Avrupa'da ilk! Flaş sigara kararı
Dünya

Avrupa'da ilk! Flaş sigara kararı

İspanya'da plajlarda sigara içmek yasaklanıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 bin euroya kadar para cezası verileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 17:58:00 -
Avrupa'da ilk! Flaş sigara kararı

İspanya'da plajlarda sigara içmek yasaklanıyor. Yasağı ihlal edenlere 2 bin euroya kadar para cezası verilecek.

İspanya, sahillerde sigara izmaritinin neden olduğu kirliliği önlemek için yeni adım attı.

Düzenlenen tasarıya göre, tüm sahillerde sigara içmek yasaklanacak.

Ülkede 280 binden fazla kişi konuya ilişkin imza kampanyası başlattı. Hükümet bu kampanyanın ardından yasada düzenlemeye gitti.

Yasa Meclis'te, 182 evet oyu aldı ve kabul edildi. Yasaya 70 hayır, 88 de çekimser oy kullanıldı.

Avrupa'da ilk!

Barcelona ve Kanarya Adaları'ndaki plajlarda benzer uygulama daha önce başlamıştı. Ancak yeni düzenlemeye göre bu uygulama tüm sahillerde geçerli olacak.

Ülke çapında uygulanacak bu yasak Avrupa'da bir ilk olacak.

Yasağa uymayanlara 2 bin euroya kadar para cezası verilecek.

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