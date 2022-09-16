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Spor Avrupa'da gurur gecesi
Spor

Avrupa'da gurur gecesi

Temsilcilerimizin Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlamasının ardından Türkiye, Yunanistan'ı geçerek ülke sıralamasında 19. sıraya oturdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 00:52:00 - 2022-09-16 01:26:37
Avrupa'da gurur gecesi

Türk takımları bu hafta Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. 4 temsilcimiz aldığı başarılı sonuçların ardından Türkiye, UEFA sıralamasında basamak atladı.

Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe de zorlu Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, deplasmanda Cluj'u tek golle geçti. Başakşehir ise Fiorentina'yı 3-0 yenerek adeta Avrupa'da gövde gösterisi yaptı.

Yunanistan'ı geçtik

Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA puan sıralamasında bir basamak daha yükseldi. Geçen hafta İsrail'i geçen Türkiye, bu hafta temsilcilerimizin aldığı başarılı sonuçlarla Yunanistan'ı da geride bıraktı ve 19. sıraya yükseldi.

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