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Dünya Avrupa'da çikolatalarda yine 'ölümcül salmonella' tespit edildi!
Dünya

Avrupa'da çikolatalarda yine 'ölümcül salmonella' tespit edildi!

Çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 16:56:00 - 2022-06-30 16:57:08
Avrupa'da çikolatalarda yine 'ölümcül salmonella' tespit edildi!

Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da tespit edildiği, 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü. (İLKHA)

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