Avrupa'da büyük panik! Fransa'da yeni koronavirüsün yeni tipi ortaya çıktı

Fransa'nın Brittany bölgesinde yeni bir koronavirüs varyantına rastlandı. Açıklama Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılırken ilk incelemelerde varyantın daha bulaşıcı ya da ciddi olduğuna dair veri bulunmadığı ifade edildi. Bakanlık yeni varyantın Lannion yakınlarındaki bir hastanede kümelendiğini açıkladı.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 455'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 26 bin 343 artışla 4 milyon 71 bin 662'ye yükseldi. Hastanelerde, 4 bin 127'si yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 989 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 345 artışla 272 bin 960'a ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 128 bin 872'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 239 bin 389'una ikinci doz aşı vuruldu.

Hali hazırda dünyanın çeşitli yerlerine yayılan ve ilk ortaya çıktığı ülkelere göre isimlendirilen 3 koronavirüs varyantı bulunuyor.

Mutasyonlar yol açtı

Mutasyon, gen dizilimindeki değişikliklere işaret ediyor. Bazı mutasyonlar virüs için bulaşıcılığın artması gibi avantajlar sağlayabiliyor. Bu şekilde avantajlı hale gelen ve virüsün ilk halinden genetik olarak farklılaşan yeni virüs “varyant” olarak adlandırılıyor. Daha kolay bulaşan varyantlar da zamanla baskın hale geliyor. Virüslerin doğasında olduğu için mutasyonların önüne geçilemiyor. İşte 2020 sonları ve bu yılın başlarında saptanan üç koronavirüs varyantı:

1- İngiltere varyantı (B.1.1.7)

İlk olarak Eylül 2020’de ortaya çıktı. İngiltere’de Aralık 2020’de dikkat çekti. Geçen aralıkta İngiltere’nin güneyinde sıkı kapanma önlemlerine karşın hızla yayılarak baskın hale geldi.

Varyanta dair veriler bulaşma hızı ve ölüm oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Tüm yaş gruplarını etkilediği belirlendi.

Pek çok ülkeye yayılan varyant İrlanda, Portekiz, İsviçre ve Danimarka’da toplum içi bulaşmalardaki payını arttırdı.

2-Güney Afrika Varyantı (B.1.351)

Aralık 2020’de Güney Afrika’da ikinci dalga sırasında görüldü. İlk çalışmalar, bu varyantın doğal enfeksiyon ve aşılama sonrası gelişen antikorlar tarafından nötralizasyona (etkisiz duruma getirme) dirençli olabileceğini gösterdi.

Güney Afrika’da baskın hale gelen bu varyant, başta İngiltere, Fransa ve İsrail olmak üzere 31 ülkede “seyahatle ilişkili vakalar” şeklinde görüldü.

3- Brezilya varyantı (P1)

Bu yılın ocak ayında Brezilya’nın Amazon eyaletinde yaygın halde bulunduğu öğrenildi. Hastalığı geçirerek antikor geliştiren kişiler arasında yayılma olasılığı nedeniyle yüksek riskli görülerek dikkatle izlendiği ifade edildi.

Japonya ve Güney Kore’de, Brezilya seyahatinden dönenlerde görülen varyantın, hastalığın seyri ve ölüm oranları üzerindeki etkileri henüz tam olarak belirlenemedi.