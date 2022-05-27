Avrupa'da boy gösterecek 5 Türk takımı
Türkiye Kupası'nı Sivasspor'un kazanmasının ardından Avrupa'da boy gösterecek tüm Türk takımları belli oldu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Sivasspor'un kupanın sahibi olmasının ardından Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlarımız da netleşti.
İki takım Şampiyonlar Ligi'nde
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan gitmeye hak kazandı. Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe ise Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Sivasspor Avrupa Ligi'nde
Finalde Kayserispor'u devirerek Türkiye Kupası'nın sahibi olan Sivasspor ise Türkiye'yi yeni sezonda Avrupa Ligi'nde temsil edecek.
Konyaspor Başakşehir Konferans Ligi'nde
Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Konyaspor ile 4. sırada tamamlayan Başakşehir ise, UEFA Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.