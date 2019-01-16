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Avrupa'da adalet anlayışı! Rezaletin cezası yalnızca 2 yıl

Avrupa’nın insana verdiği değer bir kez daha gözler önüne serildi!.. Danimarka’da bir babanın kendi öz evladına uyguladığı cinsel istismar neredeyse cezasız kaldı. Sapık adama yalnızca 2 yıl hapis cezası verildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
Avrupa'da adalet anlayışı! Rezaletin cezası yalnızca 2 yıl

 yeniakit.com.tr  İskandinav ülkeleri hakkında esaslı ve somut vakıaya istinat etmeden türlü methiyeler çekilse de, meydana gelen tuhaf hadiseler durumu doğru düzgün gözden geçirmeye itici nitelikte. Bunlardan Danimarka’da son yaşanan hem toplumsal hem de hukuki -bizce- korkunç bir skandal ise ekstra dikkat çekici oldu.

Alkol aldı, cinsel istismarda bulundu

Danimarkalı bir adam öz kızına tecavüz etti. Bu iğrençliğinden ardından savunması ise, sarhoş olduğundan kızını tanıyamadığını ve aslında karısıyla ilişkiye girdiği zannında olduğunu söylemek oldu.

Güney Danimarka’da Kolding yakınında vuku bulan hadisede 50 yaşındaki herif, 20 yaşındaki kızına tecavüz etti. 

Tecavüzcü Danimarkalı, bundan sonra ise yaşanan hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyerek tecavüz iddiasını reddetti. Mahkemede kayda geçtiğine göre bundan sonra yaşananlar özetle şöyleydi:

Önce adam kızına saldırdı, kız ona durmasını söyledi. Akabinde istismarda bulunan adama kızı defaatle durması için yalvardı, buna rağmen sapık adam istismara devam etti. Mahkemeye ayrıca kızın, sarhoşluktan dolayı da kendisini savunamaz halde olduğu söylendi.

Sapık adamdan skandal savunma!

Müteakip günlerde baba ile kızı arasında mesajlaşma oldu. Bunlarda sapık babanın kızdan özür dileyip onu kendi karısı zannettiğini söylediği görüldü. Kız ise, “Tüm irtibatı kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Beni maruz bıraktığın şey kabul edemeyeceğim bir şey. Senden güzel şekilde durmanı istedim, sen devam ettin. Bağırdım, devam ettin, vurdum, yine devam ettin” yazdı. Herif ise cevaben, “Özür dilerim, bir hataydı. Üzgünüm. Karım zannettim. İletişim içinde kalmayı deneyemez miyiz? Özür dilerim” yazdı.

Danimarka’da kızına tecavüz etmenin cezası: 2 yıl 6 ay hapis

Bundan evvel baba ile kız arasında birkaç yıldır iletişim kopmuş ve ancak babanın düğününe davet etmesiyle tekrar iletişim kurmuşlardı.

Danimarka mahkemesinde yargılanan 50 yaşındaki Danimarkalı, tecavüzden suçlu bulundu ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hadise, adaleti Batı’da aramanın zift gibi koyu ve karanlık tarih cehaleti, Hak nuru ile hadisata bakabilmekten tamamıyla mahrumiyet ve muazzam bir izansızlık gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:10
  1. Avrupa
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  3. Danimarka
  4. cinsel istismar
  5. Tecavüz

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