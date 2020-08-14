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Aktüel

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,62 altında 370,21 puanda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:45:06 -
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,62 altında 370,21 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,50 azalarak 12.929,65 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 7.158 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 azalışla 4,992,46 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi 1 kayıpla 20.050,50 puanda ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,95 düşüşle 6.126,05 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, saat 10.41 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,14 altında 1,1795 seviyesinden işlem görüyor.

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