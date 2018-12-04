Avrupa yol ayrımında!

Fransa’da başlayan ve Avrupa’nın birçok ülkesine yayılan ‘Sarı yelekliler’ eylemini Akit’e değerlendiren uluslararası ilişkiler uzmanları, “Şu anda bir başarı hikayesi olarak kurgulanan birlik fikri büyük bir yara almış durumda. İç siyasette sorun çözme kapasitesinin düşüklüğü, gelir dağılımının bozuluyor olması, ekonomik sorunlara karşı iktidarların çözüm üretmedeki yetersizliği, süreci bu noktaya getirdi. Macron’un Avrupa ordusu kurulması yönündeki talebine ABD bu şekilde cevap verdi” şeklinde konuştular.

“AB’nin çözüm üretmedeki kapasitesi düşük”

Avrupa Birliği’nin önemli bir yol ayrımında olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, “Avrupa Birliği, Portekiz, Yunanistan, İtalya eksenindeki ekonomik krizlerin yeterli düzeyde toparlanamaması, Brexit ile İngiltere’nin kopuşu ve yeni üyelerin yeteri kadar sisteme entegre edilememesi ile zaten büyük problemler yaşıyordu. Küresel ve bölgesel planda sorunlara müdahale etme şansının düşüklüğü, Suriye ve Irak krizi başta olmak üzere birçok krize müdahil olamaması zaten Avrupa Birliği’nin geleceğini çok tartışmalı hale getiriyor. Şu anda bir başarı hikayesi olarak kurgulanan birlik fikri büyük bir yara almış durumda. Diğer taraftan da iç siyasette sorun çözme kapasitesinin düşüklüğü, gelir dağılımının bozuluyor olması, ekonomik sorunlara karşı iktidarların çözüm üretmedeki yetersizliği değişik çevrelerden büyük bir tepki alıyordu. Dolayısıyla bütün bu eylemleri oluşturan sosyolojik ve iktisadi şartlar oluştu. Diğer taraftan özellikle AB’ye dönük Afrika ve Asya’dan göçleri dikkate aldığımızda iç dinamikler ciddi olarak tahrip oldu. Bu tip süreçlerin belirli tepkileri barındırması mümkündü. Fransa’daki olaylar da bu sürecin bir neticesi olarak ortaya çıktı. Sarı yelekliler eyleminin diğer ülkelere sıçraması muhtemeldir. Macron’un Avrupa ordusu kurulması yönündeki talebine bu şekilde cevap verildiğine yönelik söylemler söz konusu. AB’nin çözüm üretmedeki kapasitenin düşüklüğü ciddi sorunlara yol açıyor. AB’nin Fransa’nın iç ve dış dinamikleri ile birlikte vermesi gereken çok önemli bir sınavı var” ifadelerini kullandı.

‘Macron yönetimi’ istifa etsin çalışması

Avrupa’da sosyal bir rahatsızlığın olduğuna dikkat çeken Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, “Fransa’dan, Avrupa ordusunu kuracağız laflarıyla ABD’den yollarımızı ayıracağız mesajları verildi. Buna da Rusya destek verdi. Bu ifadelerin hemen ardından Rusya ve Avrupa’da belli krizler patlak verdi. Görünmeyen el ya da ne derseniz deyin Türkiye’de Gezi Parkı olaylarında biz bu eli gördük. Bakın ilk önce bir sivil ayaklanmayla bunu denemeye başladılar. Başarılı olamayınca askeri devrimle denediler yine başaramadılar. Amerika bu stratejiyi Ukrayna’da, Gürcistan’da, Kırgızistan’da ve kısmen de Özbekistan’da denedi. Başarılı olduğu ülkelerde oldu. Şimdi Fransa’daki süreç de bu renkli devrimler süreciyle aynıdır. Bu olayın arkasında da Amerika var. Eski Avrupa’yı pek sevmez Amerika. Bu konu Bush’tan beri böyledir. Bu tutum Macron yönetimini tasfiye çalışmasıdır” diye konuştu.

“ABD, Avrupa’da kan kaybediyor”

“Bu konuyu AB içerisinde bir gerginlik olarak görmek gerekiyor” ifadelerini kullanan Adıbelli, “AB istikrarsız olacak mı zamanla görülecek bu. Avrupa Birliği şu anda bir yol ayrımında. Fransa hükümetinin eylemcilere karşı sert müdahaleleri başladı. Bunun böyle olması içinde birilerinin kışkırtması görülüyor. Ama AB olaylara sessiz kalmayı tercih ediyor. Bu tür olaylar bizde yaşandığı zaman AB ülkeleri sağır sultana kadar duyurmuştu. Ha bu Belçika, sonra Almanya’nın da düzenini bozabilir. Çünkü bunlar Avrupa’da bağımsız politika geliştirmeye çalışıyor. NATO merkezli bir politikadan yana. Bu olayların Fransa nezdinde AB ülkelerine karşı yapıldığını söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yunanistan, İtalya gibi ülkelerde de bunun yansıması olabilir. Ama ne hikmettir nedense bu yeni AB ülkelerine sonradan üye olan eski Sovyet ülkelerinde de, ekonomik durumları bu ülkelerden daha düşük olmasına rağmen bu tür olaylar olmuyor. Nedeni de Amerika’nın yeni Avrupa’sında bu ülkeler var. Amerika, Avrupa’da kan kaybediyor. Bu kanı kaybetmemek için de direniyor” değerlendirmesinde bulundu.