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Gündem Avrupa Yakası oyuncusundan hükümete karşı büyük terbiyesizlik
Gündem

Avrupa Yakası oyuncusundan hükümete karşı büyük terbiyesizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu. Oyuncu Sarp Apak da son çıkışıyla aklı sıra hem AK Parti'ye hem de Meral Akşener'e "gider" yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 13:08:00 -
Avrupa Yakası oyuncusundan hükümete karşı büyük terbiyesizlik

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması sanat dünyasında da gündem oldu.

Zaman zaman yaptıkları siyasi paylaşımlarla gündem olan birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Oyuncu Sarp Apak da "İnsanlar yaşamak için basit zevklerinden bile vaz geçiyor, düşüncesini söylemekten korkuyor. Ekonomisi ve adalet sistemi dibe vurmuş bi ülkede yaşıyoruz. Bu düzenin değişmesini engelleyen herkes halkına karşı suç işliyor" diyerek aklı sıra hem AK Parti'ye hem de Meral Akşener'e "gider" yaptı. 

 
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