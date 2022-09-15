  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin Yunan aşkı bitmiyor! Yunan'ın bu ahlaksız 'tanrıça'sını her yere dikiyorlar! Bir yerden talimat mı geldi?

Çin'den flaş Rusya açıklaması: Biz hazırız

İdam işte bu yüzden gerekli! Önce vurdu sonra utanmadan bakın ne yaptı

Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti

Trabzon Havalimanı'na peş peşe savaş uçakları indi! O ülkeye ait çıktı

Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi

İBB aracı, siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşalttı!

Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor

Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı

Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar
Spor Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'ndan skandal karar! Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı
Spor

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'ndan skandal karar! Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, Türkiye ile birlikte 7 ülkenin üyeliğini askıya aldı. Sporcuların, herhangi bir EWUF (Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu) organizasyonunda yer almaları yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 21:36:00 -
Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'ndan skandal karar! Türkiye'nin üyeliğini askıya aldı

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, yayımladığı bildiriyle Türkiye'nin üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, eski ismi olan 'Avrupa Wushu Federasyonu'nun adının kullanılarak çelişkili bir wushu federasyonu kurulduğunu ifade ederek aldığı kararla Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'nin üyeliklerinin askıya alındığını belirtti.

Ermenistan'ın üyeliği 'aktif' gösterildi

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'nun resmi sitesinde ise Belçika, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye, üyelikleri askıya alınan ülkeler olarak belirtildi. Yayımlanan bildiride ismi yer almasına karşın Ermenistan'ın üyeliği aktif olarak gösterildi. Bulgaristan ise geçici üyeler statüsünde yer aldı.

Sporcular Türk bayrağı ile organizasyona katılamayacak

Sonuç olarak üyelikleri askıya alınan ülkelerin Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'nda görev yapan üyelerinin de görevleri askıya alınırken, bu ülke federasyonlarının sporcularının da süresiz olarak milli takımla EWUF organizasyonlarında yer alması yasaklandı. Ancak sporcular bağımsız olarak bu organizasyonlarda EWUF bayrağı altında yarışabilecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23