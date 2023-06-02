Avrupa ülkesinin liderinden bomba açıklama: Erdoğan'ın kazanması için dua ettim

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Orban, Erdoğan için dua ettiğini belirterek, "Eğer kazanmasaydı bu bir trajedi olurdu" dedi.

"Soros'un adamı sınırları açardı"

Macaristan'da aşırı sağ siyasetçi Başbakan Orban, devlet radyosunda gündemi değerlendirdi. Erdoğan'ın seçim zaferinin kendisinde büyük bir rahatlama yarattığını ifade eden Orban, ayrıca "Erdoğan kazanmasaydı Soros'un adamı göçmenlere sınırları açardı, zafer için çok dua ettim" dedi.

Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına çok ihtiyacı olduğunu vurgulayan Orban, Erdoğan'ın kaybettiği senaryo hakkında, "Erdoğan kazanmasaydı George Soros'un adamı Türkiye'de kazanırdı" dedi.

Muhalefet bloğunun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Soros'un adamı" ifadesini kullanan Orban, Kılıçdaroğlu'nun galip gelmesinin sınırların mültecilere açılması anlamına geleceğini ima ederek, "Türk sınırlarını mültecilere açardı" dedi.

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