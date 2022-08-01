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Gündem Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür mesajı
Gündem

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür mesajı

Norveç, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin yola çıkmasında oynadığı önemli rol nedeniyle Birleşmiş Milletler'e ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 19:15:00 -
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür mesajı

Norveç Dışişleri Bakanlığı Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü geminin küresel gıda güvensizliğini azaltmada önemli ilk adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve Türkiye’ye, ulaşımın kolaylaştırılmasında önemli rol oynadığı için teşekkür edildi.

İstanbul'da yapılan tahıl anlaşmasının sürekliliğinin önemli olacağı kaydedilen açıklamada, Ukrayna’nın güvenilir bir ortak olduğu ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu sabah Odesa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk geminin yola çıktığını açıklamıştı.

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü ilk geminin yarın İstanbul'da olacağı bildirilen açıklamada, "Razoni" isimli geminin Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gideceği kaydedilmişti.

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