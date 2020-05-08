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Dünya

Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür

Ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin yardım eli uzattığı Litvanya'dan teşekkür açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 13:25:00 -
Avrupa ülkesinden Türkiye'ye teşekkür

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'den Litvanya'ya gönderilen ventilatörler bu ülkeye ulaştı

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, portatif akciğer ventilatörlerinin ülkesine ulaştığını sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Linkevicius, "Kovid-19'a karşı mücadelede Litvanya ve Türkiye'den başarılı iş birliği örneği. Değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu'na, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk diplomatların desteği için teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Linkevicius mesajında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı da etiketledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Linkevicius'a yazdığı cevabında "Dost ve müttefik Litvanya'nın her zaman yanındayız. Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadesini kullandı.

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