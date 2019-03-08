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Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!

Avrupa ülkesi Belçika'da, PKK'lı teröristler ve kurumlarla ilgili yürütülen davalara takipsizlik kararı çıkarıldı.

08 Mart 2019 Cuma 20:26
Avrupa ülkesinden skandal PKK kararı!

Ülkede terör yanlısı 30'dan fazla kişi ve kurum için, "Yetkimiz yok." denilerek davalar düşürüldü.

Avrupa'da PKK'lı teröristlere en büyük desteği veren ülkelerden biri de Belçika. Geçtiğimiz yıllarda PKK gösterilerine verdiği izinlerle tepkilere neden olan Belçika, skandal bir karara imza attı.

Brüksel İddianame Odası, PKK terör örgütü üyeleri ve kurumlarla ilgili Federal Savcılık İddianamesi'ne ilişkin takipsizlik kararı aldı.

"Yetkimiz yok"

Böylelikle, İddianame Odası, "PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 30'dan fazla kişi ve kurumun terörle mücadele kapsamında yargılanamayacağına, PKK'nın uluslararası olmayan bir çatışmanın tarafı olduğuna, bu nedenle Belçika mahkemelerinin bu davaya bakmaya yetkisi olmadığı" kararına vardı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 20:26
  1. Belçika
  2. PKK

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