Avrupa ülkesinden Rusya kararı: Anlaşmalar iptal

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Kiev’in Rusya ile olan yaklaşık 50 anlaşmayı iptal etmeyi planladığını söyledi.

Şu ana kadar 49 anlaşmayı feshettiklerini ve Ukrayna’nın bu yönde ilerlemeye devam edeceğini belirten Klimkin, "Rusya’yla olan bütün ilişkileri her alanda asgariye indirdik. Hiç kimse ilişkilerimizin normal olduğunu iddia edemez. Ancak, Rusya’yla ilişkilerin yeniden biçimlendirilmesi için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyacımız var” dedi.

"Bir anlamı yok"

Kiev, Eylül 2018'de iki ülke arasındaki dostluk, işbirliği ve ortaklık anlaşmasını yenilememe kararı almıştı. Klimkin, Ukrayna’nın Rusya’yla olan bütün anlaşmaları gözden geçireceğini söylemişti ve bunu "2014 yılına kadar imzalanmış olan anlaşmaların bir anlamı yoktur" diye açıklamıştı.

Öte yandan Moskova, Kiev’in kararını Ukrayna halkının çıkarlarına zarar veren, dikkatsiz ve yıkıcı bir adım olarak nitelendirdi.