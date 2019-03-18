0553 313 94 23

Avrupa ülkesinden korkutan uyarı: Önlemimizi aldık, saldırı olabilir

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda'da Müslümanları hedef alan saldırının bir benzerinin ülkelerinde yaşanabileceğini ve bu konuda önlemler aldıklarını açıkladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:19
Avrupa ülkesinden korkutan uyarı: Önlemimizi aldık, saldırı olabilir

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söyledi.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, radyo kanalı BBC 4'e yaptığı açıklamada, aşır sağın güçlenmesinden "endişe duyduğunu" belirtti. Londra'da hafta sonu meydana gelen bıçaklamayı terör saldırısı kapsamında soruşturduklarına dikkati çeken Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi bir katliamın İngiltere'de olup olamayacağına ilişkin soru üzerine, "Kesinlikle burada da olabilir." dedi.

"Geçen hafta bazı kişileri yakaladık"

Hükümetin daha fazla kişinin aşırı sağ veya Neo-Nazi temelli aşırıcı görüşleri benimsemesinden endişe ettiğini söyleyen Wallace, "Bu yüzden 18 ay önce Neo-Nazi grup Ulusal Eylem'i diğer terör grupları gibi yasakladık. Daha geçen hafta Cardiff'de bazı kişileri gözaltına aldık ve aktif haldeki kişileri yakalamak için büyük miktarda kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.

Wallace, camilerin korunmasıyla ilgili soru üzerine ise dini mekanların korunması için ayrılan fonun tehdide göre değiştirdiğini belirterek, artan tehlikeyi dikkate alarak gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla Brenton Tarrant tarafından iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:19
  1. İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace

YORUM YAZ

  • AbidAbid49 dk önce
    Oralardaki müslümanlar kesinlikle silahlanmalı. Camiler çok açık ve kolay hedef, mutlaka koruyucu tedbirler alınmalı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
  1. Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
  2. Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini..
  3. "Cumhur İttifakı ülkenin her yerinde..
  4. İngiltere'de parlamento başkanı,..
  5. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
  6. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
  7. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
  8. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
  9. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
  10. Büyükşehir’den canları bir araya..
  11. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
  12. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
  13. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
  14. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
  15. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
  16. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
  17. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
  18. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
  19. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
  20. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

Günün Karikatürü

17 Mart 2019
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun