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Avrupa ülkesinden flaş uyarı: Proje Ukrayna'yı öldürüyor

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz,Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesinin Rusya karşıtı yaptırımların etkisini ortadan kaldırdığını ve Ukrayna'nın ‘katili' olduğunu belirterek Avrupa'nın projeyi sonlandırması gerektiğini söyledi.

04 Ocak 2019 Cuma 21:56
Avrupa ülkesinden flaş uyarı: Proje Ukrayna'yı öldürüyor

Polonya Dışişleri Bakanı Czaputowicz, Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesinin Rusya karşıtı yaptırımların etkisini yok ettiğini ve Ukrayna’nın ‘katili’ olduğunu söyledi.

Almanya'nın ekonomi gazetesi Handelsblatt'a konuşan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Kuzey Akımı-2 doğalgaz boru hattı projesinin Rusya karşıtı yaptırımların etkisini yok ettiğini ve Ukrayna'nın ‘katili' olduğunu belirterek Avrupa'nın projeye son vermesi gerektiğini kaydetti.

"Kuzey Akımı-2 Ukrayna'yı öldürüyor"

Czaputowicz, "Kuzey Akımı-2 Ukrayna'yı öldürüyor. Eğer Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerinden gaz transiti azalırsa bu ülke, sadece önemli bir gelirini kaybetmekle kalmayıp, her şeyden önce gelecekte bir Rus saldırısından korunma garantisinden de yoksun kalacak" diye konuştu.

'Almanya ile Avusturya AB'ye göre hareket etmiyor'

Almanya ve Avusturya'ya ‘aldatma ve Avrupa karşıtı tutum' suçlaması yönelten Czaputowicz, "Biz Avrupa Birliği'nin (AB) duruşunu destekliyoruz. Ancak Almanya ve Avusturya sürekli olarak yeni aldatıcı manevralar kullanarak mücadele ediyorlar ve ‘Kuzey Akımı-2' için istisnalar talep ediyorlar, bu nedenle şimdiye kadar genel bir Avrupa görüşüne sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

Polonyalı diplomat, "Almanya ve Fransa belki de Avrupa'yı temsil ettiklerini düşünüyorlar, fakat biz böyle olmadığı kanısındayız" dedi.

Kuzey Akımı-2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor.

Hat Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya kadar döşenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 21:56
  1. Kuzey Akımı 2
  2. Ukrayna
  3. Polonya

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